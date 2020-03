Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 14.03.2020 - 15.03.2020, 08:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Führen eines E-Scooters ohne Versicherungsschutz - Zeit: Samstag, 14.03.2020, 20:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße. Hergang: Samstagabend kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 24-jährigen Mann, der im Bereich der Swindonstraße auf einem E-Scooter unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann versäumt hatte, sich um einen gültigen Versicherungsschutz zu kümmern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Seine Fahrt auf dem Tretroller konnte er fortsetzen - allerdings ohne Motorunterstützung.

Verkehrsunfallflucht - Zeit: Samstag, 14.03.2020, 06:30 Uhr - 11:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Martin-Luther-Straße. Hergang: Im genannten Zeitraum hatte ein 54-jähriger Salzgitteraner seinen Pkw Hyundai ordnungsgemäß in der Martin-Luther-Straße geparkt. Als der Mann seinen Pkw um 11:30 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, musste er Lackbeschädigungen entlang der linken Fahrzeugseite feststellen. Offensichtlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw des Mannes im Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

