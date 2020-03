POL-SZ: Pressemitteilung des PK Peine vom 14.03.2020

Polizei Salzgitter

Am 14.03.2020 um 10:38 Uhr kam es auf der K 36 zwischen Hohenhameln und Soßmar zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 43jähriger aus dem Bereich Hildesheim befuhr die K 36 in Richtung Soßmar und kam auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Graben überschlug sich der PKW Daimler und kam anschliessend auf dem Dach zum liegen. Der Fahrzeugführer war zunächst in seinem PKW eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Der Fahrzeugführer wurde durch einen Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Polizei Peine die freiwilligen Feuerwehren aus Hohenhameln, Soßmar und Clauen.

