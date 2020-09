Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bad Fredeburg

Bad Fredeburg (ots)

Am Samstag, 10:58 Uhr übersah ein 76jähriger PKW-Fahrer aus Schmallenberg beim Abbiegen auf der Straße Am Kurhaus eine 84jährige Fußgängerin die bereits beim Überqueren der Fahrbahn unterwegs war. Durch den Anprall stürzte die Schmallenbergin zu Boden und wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert (Wie)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell