Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt auf der Straße "Borghausen" ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter ins Gebäude. Hier hebelten sie eine Tür auf. Sie begaben sich zum Tresor und öffneten diesen mit einem Trennschleifer. Zudem entwendeten sie Tabakwaren. Vermutlich hatten die Täter bereits am Samstag, währende des Geschäftsbetriebs, die Alarmanlage manipuliert. Diese löste bei dem Einbruch nicht aus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell