Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Arnsberger versucht zu flüchten

Arnsberg (ots)

Ein 23-jähriger Arnsberger versuchte am Freitag vor der Polizei zu flüchten. Der Grund konnte schnell geklärt werden. Gegen 16.15 Uhr sah die Streifenwagenbesatzung den polizeibekannten Arnsberger im Bereich des Brückencenters. Als der Mann die Polizisten bemerkte, flüchtete dieser sofort durch die Geschäfte. Gegen 16.30 Uhr trafen die Beamten erneut auf den Mann. Er war zu Fuß auf der Uferstraße unterwegs. Aufgrund seines vorherigen Verhaltens sollte der Mann kontrolliert werden. Zunächst versuchte sich der Arnsberger hinter einem Transporter zu verstecken. Anschließend flüchtete er in Richtung "Tütenbrücke". Die Beamten holten den Flüchtigen schnell ein und brachten ihn zu Boden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie den Grund seiner Flucht. In seiner Hose versteckte der Mann etwa 45 Gramm Marihuana. Die Polizisten stellten die Drogen sowie ein Handy sicher. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Arnsberger entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

