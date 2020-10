Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B 474 - Lkw im Graben, Bundesstraße gesperrt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 09.10.2020, 16.50 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Lkw und Anhänger die B 474 in Dülmen in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Zwischen der K 28 (Hiddingseler Straße) und der K 27 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der Lkw blieb samt Anhänger im Graben liegen. Er war zur Unfallzeit mit leeren Holzpaletten beladen. Der Fahrer verblieb unverletzt. Die Bergung des Lkw-Zuges wird bis mindestens 00.00 Uhr andauern. Die B 474 ist zwischen der K 28 und der K 27 voll gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell