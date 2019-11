Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Bei Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Duisburg (ots)

Auf der Fahrt zu einem Einsatz ist ein Streifenwagen-Team am Donnerstag (14. November) kurz vor 14 Uhr auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Aldenrader Straße mit einem schwarzen Audi kollidiert. Der Polizeiwagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und fuhr mit verringerter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich. Die Audifahrerin (28) passierte die Kreuzung in Richtung Aldenrader Straße, als ihre Ampel Grün zeigte. Sie hatte offensichtlich zuvor einen Streifenwagen passieren lassen und bemerkte den von links kommenden zweiten Streifenwagen zu spät. Vorsorglich brachten Rettungskräfte die 28-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter ins Krankenhaus. (stb)

