Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Trio erpresst Winterjacke

Duisburg (ots)

Ein Trio hat am Donnerstagabend (14. November, 20 Uhr) nahe einer Imbissstube an der Lehrerstraße Ecke Holtener Straße von einem 16-Jährigen eine Winterjacke erpresst - die Täter drohten mit Schlägen. Aus Angst gab der Jugendliche seine Jacke der Marke Wellensteyn mit gelben Streifen auf dem Rücken ab. Die Unbekannten sind zwischen 16 und 20 Jahre alt und hatten dunkle Winterjacken an. Einer war schlank, hatte einen Vollbart und trug einen dunklen Jogginganzug. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen. (jg)

