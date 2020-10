Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp - Werkzeugdiebstahl von einem Betriebsgelände

Am Samstag, 10.10.2020, 07.00 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma in Dülmen, Wierlings Kamp, dass unbekannte Personen sich durch einen Zaun Zutritt auf das Gelände der Firma verschafft hatten. Hier wurden sodann diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

