Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200622-4: Einbrecher festgenommen - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Bewohnerin (55) eines Hauses bemerkte nachts die eingeschaltete Beleuchtung in ihrer Garage und sah im nächsten Moment einen flüchtenden Einbrecher. Polizisten gelang die Festnahme des von der Geschädigten beschriebenen Mannes (30).

Die 55-Jährige wachte am Montagmorgen (22. Juni) gegen 03:00 Uhr auf, sah aus dem Fenster und bemerkte Licht in ihrer Garage am Koppelsweg. Als sie den Rollladen der Terrassentür hochzog, flüchtete vor ihren Augen ein etwa 30 Jahre alter Mann. Sie informierte die Polizei.

Die Beamten konnten in Tatortnähe einen 30-Jährigen antreffen, auf den die Personenbeschreibung der 55-Jährigen zutraf. Er hielt einen Werkzeugkoffer mit einer Bohrmaschine in der Hand. Er gab auf Vorhalt den Einbruchdiebstahl zu. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. (bm)

