Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Neubaueinbruch; hochwertige Geräte entwendet; Zeugen ge-sucht

Hemsbach (ots)

Bei einem Einbruch über das Pfingstwochenende, zwischen Freitag und Montag, wurde in den Neubau einer zukünftigen Pflegeeinrichtung in der Carl-Benz-Straße eingebrochen. Die Eindringlinge entwendeten aus dem Lager eine elektrische Sackkarre, eine Tischsäge und eine Kreissäge im Wert von rund 4.000.- Euro. Die Geräte dürften mit einem Fahrzeug ab-transportiert worden sein. Hinweise zum Einbruch, zu verdächtigen Per-sonen und Fahrzeugen bitte an den Polizeiposten Hemsbach, Tel.: 06201/71207 oder an das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0.

