POL-PPRP: Dachstuhlbrand in einem Reihenendhaus in Ruchheim

Ludwigshafen/Ruchheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagnachmittag, den 28.03.2020 in Ludwigshafen-Ruchheim zum Vollbrand eines Dachgeschosses in einem Reihenendhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zudem konnte ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Die Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kamen keine Personen zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich grob geschätzt auf ca. 100.000EUR belaufen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalinspektion Ludwigshafen.

