Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unbekannter Autofahrer verursacht Schaden und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 26.03.2020, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der Straße "Am Hansenbusch" aus Richtung Muldenweg kommend und geriet ungefähr 100 Meter nach der Einmündung zum Muldenweg in Höhe der dortigen Baustelle ins Schleudern, wodurch er von der Fahrbahn abkam und die dortige Grünfläche überfuhr. Zudem touchierte er einen Holzmast der Telekom, einen Leitpfosten und fuhr gegen ein in einer Fußplatte aufgestelltes Baustellenschild, wodurch der Schilderständer zu Bruch ging. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall aus einiger Entfernung. Dabei konnte er nur erkennen, dass es sich bei dem Auto um einen dunklen Mazda gehandelt haben müsste, der aufgrund des Geschehens zumindest auf der rechten Seite einen größeren Schaden haben müsste.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann zu dem Auto oder dem Fahrer des Autos wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

