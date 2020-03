Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsches Gewinnversprechen am Telefon - 66-Jährige reagiert vorbildlich

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 25.03.2020 rief bei einer 66-jährigen Ludwigshafenerin eine unbekannte Frau an und erklärte, dass sie 38.500 Euro gewonnen hätte. Zur weiteren Abwicklung müsste sie jedoch vor der Übergabe des Gewinnkoffers die bis dahin entstandenen Dienstleistungen bezahlen in Höhe von 1.000 Euro mittels Google Play Karten. Die 66-Jährige verhielt sich vorbildlich, kaufte keine Google Play Karten und wendete sich an die Polizei.

Die Polizei warnt eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen und dafür eine Gegenleistung fordern, wie zum Beispiel Gebühren zu bezahlen oder eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen. Die Szenarien werden laufend verändert.

Die Polizei rät: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen. Seien Sie immer misstrauisch und setzen Sie sich mit Ihrer Polizei in Verbindung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell