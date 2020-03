Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Autos aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

Die Scheiben von zwei Autos schlugen Unbekannte zwischen dem 23.03.2020 und dem 25.03.2020 ein und verschafften sich so Zugang in die Fahrzeuge. Bei einem Ford Transit, der in der Richard-Dehmel-Straße abgestellt war, schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Wagen entwendeten sie ein Mobiltelefon und eine Soundbox. Ob aus einem 3er BMW etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Wagen stand in der Bgm.-Kutterer-Straße, wo die Heckscheibe geschlagen wurde.

Wer hat an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

