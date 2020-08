Polizei Hamburg

POL-HH: 200811-4. Festnahme nach rassistischer Beleidigung in Hamburg-Osdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.08.2020, 16:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Osdorf, Kroonhorst

Gestern Nachmittag wurden in Osdorf mehrere Kinder beim Einkaufen rassistisch beleidigt. Gegen den noch in Tatortnähe festgenommenen Tatverdächtigen ermittelt jetzt der Staatsschutz.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte sich eine Gruppe dunkelhäutiger Kinder gestern Nachmittag Eis in einem Discounter kaufen. Während sie in der Kassenschlange warteten, alberten einige von ihnen herum. Der vor ihnen wartende Kunde fühlte sich davon offenbar gestört und schob ein Mädchen zunächst zurück. Als der Mann den Discounter kurze Zeit später verließ, beleidigte er die Kinder dann in rassistischer Weise. Nur zwei der Kinder (beide 11) hatten die Beleidigung mitbekommen.

Anlässlich eines anderen Einsatzes befand sich zufällig ein Polizeibeamter vor Ort. Eines der beiden elfjährigen Kinder berichtete dem Beamten, was passiert war.

Der Tatverdächtige konnte noch in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 64-jährigen Türken. Der Mann war alkoholisiert. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt jetzt der Staatsschutz (LKA 7).

