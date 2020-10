Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Gottlieb-Daimler-Straße/Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

An der Gottlieb-Daimler-Straße in Olfen versuchte ein Unbekannter am Sonntag, in einen Verkaufsraum zu gelangen. Gegen 18 Uhr begann er, eine Metallwand aufzuschneiden. Als der Täter einen Zeugen bemerkte, flüchtete er in das Industriegebiet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkles Sweatshirt mit buntem Druck auf der Vorderseite - dunkle Hose

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell