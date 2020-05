Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Mutwillig Parkbank zerstört 19.5.20, 17.30 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Mehrere Jugendliche haben sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr am alten Friedhof entgegen den Bestimmungen des Inferktionsschutzgesetzes getroffen. Als eine Polizeistreife zur Überwachung der Abstandsregeln dort eintraf, entfernte sich plötzlich die Gruppe, die dort auch Schnaps und Bier getrunken hatte. Eine zudem offenbar mutwillig beschädigte Parkbank nahmen die Beamten zu Anlass, die Jugendlichen ausfindig zu machen. Ein Teil davon hielt sich am Berufschulzentrum auf. Diese gaben zwar zu, sich dort getroffen zu haben, von einer Beschädigung der Bank wollte jedoch niemand etwas wissen. Die Polizei Schramberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 07422 2701-0.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell