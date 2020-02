POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.02.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: 15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

15.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen. Gegen 6.45 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Renault auf der Würzburger Straße in Walldürn unterwegs. Kurz nach den Walldürner Stadtwerken wollte der Mann nach rechts abbiegen und verringerte daher seine Fahrgeschwindigkeit. Dies bemerkte ein dahinter mit seinem LKW fahrender 56-Jähriger offenbar zu spät, sodass sein Fahrzeug mit dem Renault kollidierte. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Mosbach: Randalierer in Mosbach

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 35-Jähriger am Dienstag in Mosbach. Der Mann hielt sich in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz eines Kleidungsgeschäfts auf und schlug dort die Scheibe eines parkenden PKW ein. Aus dem Auto entwendete er mehrere Getränke. Zeugen wurden auf den randalierenden Mann aufmerksam und versuchten ihn aufzuhalten. Anstatt sich jedoch zu beruhigen drohte er den Personen und machte sich auf dem Weg zum Kleidungsgeschäft. Dort schmiss er erst die Ständer vor dem Laden um und wütete im dann Inneren weiter. Die alarmierte Polizei traf kurze Zeit später ein. Der 35-Jährige war inzwischen schon geflüchtet, konnte aber wenig später vor dem Bahnhof in Gewahrsam genommen werden.

Buchen: Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker ist am Dienstagmorgen nach einem Unfall bei Buchen geflüchtet. Ein 42-Jähriger war kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Toyota von Osterburken-Schlierstadt in Richtung Buchen-Eberstadt unterwegs. Auf der Strecke kam ihm eine Fahrzeugkolonne bestehend aus eine LKW gefolgt von mehreren PKW entgegen. Als sich das erste Auto nach dem LKW auf Höhe des Toyotas befand, scherte dieses leicht aus, sodass sich die Außenspiegel der Wagen berührten. Der 42-Jährige hielt nach dem Vorfall direkt an, der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Schlierstadt fort. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die weiteren Fahrer in der Fahrzeugkolonne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzten.

Osterburken: Vorsicht vor falschen Jugendamtsmitarbeitern

Falsche Jugenamtsmitarbeiter versetzten Bürger in Osterburken-Schlierstadt in Aufruhr. Bereits am 23. Januar waren ein Mann und eine Frau, in der Rathausstraße unterwegs, umrundeten Häuser und klingelten an Türen. Auf Nachfrage eines öffnenden Anwohners gaben sich die beiden als Jugendamtsmitarbeiter aus und verlangten Einlass. Nachdem dieser nicht gewährt wurde, zogen die Unbekannten von dannen und probierten die gleiche Masche bei den Nachbarn. Die Polizei weist nun darauf hin, dass echte Jugendamtsmitarbeiter in den seltensten Fällen unangekündigt kommen. Sollte es doch dazu kommen, können sich die Mitarbeiter des Jugendamtes immer ausweisen! Im Zweifellsfall sollten sich Bürger an die nächste Polizeidienststelle wenden, oder über die 110 den Notruf wählen.

