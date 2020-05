Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Zwei mutwillig zerkratzte Autos

Sulz (ots)

Der Polizei Sulz sind in den letzten Tagen zwei Sachbeschädigungen an Autos gemeldet worden, die möglicherweise vom gleichen Täter verursacht worden sind. Eine 24-jährige hatte am Montag tagsüber ihren Opel-Adam auf dem Parkplatz am "Wöhrd" abgestellt. Als sie nachmittags zurückkam, bemerkte sie zwei Kratzer auf der Fahrerseite, die von einem spitzen Gegenstand stammen. Einem 39-jährigen Skoda-Fahrer passierte ähnliches. Er hatte sein Auto am letzten Wochenende in der Mühlstraße geparkt. Auch er stellte am Montagmorgen eine zerkratzte Beifahrertür an seinem Fabia fest. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

