POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Audi-Fahrer zu schnell in der Baustelle 2.11.20, 13.45 Uhr

Deutlich zu schnell war ein Audi-Fahrer am Montagnachmittag in einem Baustellenabschnitt bei Rottweil unterwegs. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei folgte dem 32-Jährigen, der in dem Abschnitt, in dem maximal 60 Stundenkilometer gefahren werden darf, bis zu einem Tachowert von 140 Sachen. Der Fahrer wurde später angehalten und über die Tempoüberschreitung belehrt. Er muss nun mit einer Anzeige, Fahrverbot und Punkten in Flensburg sowie einer hohen Geldstrafe rechnen. Die Polizei wird aus Gründen der Verkehrssicherheit auch künftig die Einhaltung des Tempolimits in der Baustelle überwachen.

