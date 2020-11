Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Friedingen a.d.Donau, Lkrs. TUT) Zwei Verletzte nach Unfall 2.11.20, 14.30 Uhr

FridingenFridingen (ots)

Bei einem Unfall zwischen Bergsteig und Fridingen ist am Montagnachmittag eine Mercedes-Fahrerin und der Fahrer eines Hyundai- Geländewagens verletzt worden. Die Frau musste von der Feuerwehr Fridingen mit einer Rettungsschere geborgen werden. Zu dem Unfall kam es, als die Mercedes-Fahrerin auf der Landesstraße an einem Parkplatz wenden wollte. Der nachfolgende Fahrer des Hyundai-SUV prallte dabei in die Seite der Unfallverursacherin. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Lebensgefahr besteht offenbar nicht. Aufgrund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.

