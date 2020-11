Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis KN) Betrunkener Autofahrer baut Unfall und fährt nach Hause (01.11.2020)

Am Sonntagabend hat ein 33-jähriger Fahrer eines Peugeot von Welschingen in Richtung Anselfingen im Vorbeifahren ein Verkehrszeichen beschädigt. Danach streifte er das Auto einer 19-jährigen, die Unfall bemerkte und am rechten Fahrbahnrand anhielt. Als sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Schaden kümmerte und weiterfuhr, folgte ihm die junge Frau und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer an seiner Wohnanschrift mit einem Atemalkoholwert von über zwei Promille an. Sein Auto hatte er im Hof geparkt. Er musste nach einer Blutprobe seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn erfolgt eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

