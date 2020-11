Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Landkreis Rottweil) Fensterscheibe der Neckarhalle beschädigt (30.10.-01.11.2020)

Sulz am NeckarSulz am Neckar (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 07 Uhr, in der Jahnstraße eine Fensterscheibe der Neckarhalle. Der Unbekannte warf eine Glasflasche ("Mixery blue") gegen das Fenster, welches sich in etwa vier Meter Höhe befindet und verursachte somit Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu wenden.

