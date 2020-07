Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus dem Wohnhaus

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Millich (ots)

Am Donnerstag, 9. Juli, klingelten zwischen 10 Uhr und 12 Uhr zwei unbekannte Männer an einem Haus am Mahrweg. Als die Bewohnerin öffnete, gaben sie vor, die Fernwärmeheizung kontrollieren zu müssen. Die Seniorin schöpfte keinen Verdacht und ließ die beiden Personen ins Haus. Einer der Täter lenkte die Frau dann geschickt ab und fragte zusätzlich nach einem Glas Wasser. Diese Gelegenheit nutzte der zweite Täter aus und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit erbeutetem Bargeld verließen sie schließlich die Wohnung. Erst später fiel der Diebstahl auf und die Hückelhovenerin informierte die Polizei. Das Opfer konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben: Einer der Täter war etwa 30 - 40 Jahre, zirka 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkles, volles Haar und trug dunkle Straßenkleidung. Sein Komplize war ähnlich groß, schlank und augenscheinlich etwas jünger. Beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch.

Personen, die Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

