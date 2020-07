Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller nach Diebstahl wieder gefunden

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Dienstag (14. Juli) fand gegen 17 Uhr der Geschädigte, dessen Motorroller in der Nacht zuvor entwendet worden war, sein Zweirad an der Straße Ziegelweg wieder. Die Diebe hatten erfolglos versucht den Roller kurzzuschließen und ihn dann in ein Gebüsch geschoben.

