Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Fahrer eines weißen Transporters verursacht Auffahrunfall im Kreisverkehr Anton-Bruckner-Straße/Reichenaustraße und fährt einfach weiter

Singen am Hohentwiel, Lkr. KonstanzSingen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines weißen Transporters hat am Montagmorgen einen Auffahrunfall im Kreisverkehr Anton-Bruckner-Straße und Reichenaustraße verursacht und ist dann einfach davongefahren. Ein Fahrer eines 3er BMWs fuhr gegen 08 Uhr von der Anton-Bruckner-Straße her in den Kreisverkehr ein, gefolgt von einem Skoda Fabia. Ohne auf den bereits im Kreisverkehr befindlichen BMW zu achten, fuhr der Fahrer des weißen Transporters von der Reichenaustraße her ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, leitete der BMW-Fahrer eine Vollbremsung ein. Die nachfolgende Skoda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte mit dem Wagen in das Heck des bremsenden BMWs. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Transporter-Fahrer einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Singen (07731 888-0) wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Zeugenhinweise zu dem weißen Transporter oder dem Fahrer.

