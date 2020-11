Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Graffiti-Sprayer beschädigen Autos (02.11.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen ist es am Wochenende in Blumberg. Am Samstag gegen 18.30 Uhr besprühten Unbekannte in der Straße "Vogtgasse" einen silbernen Opel Combo mit schwarzer Farbe. Ebenfalls mit schwarzer Farbe besprühten vermutlich die gleichen Täter einen weißen Iveco, der im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, in der Martin-Reinemann-Straße geparkt war. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euros. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 41066, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell