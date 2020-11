Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Landkreis Konstanz) Blinker nicht benutzt, 24.000 Euro Schaden (31.10.2020)

Konstanz

Am vergangenen Samstag gegen 19:00 Uhr ist es in der Reichenaustraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 35-jährige Kia Fahrerin wechselte, ohne es vorher mit dem Blinker anzukündigen, von der rechten auf die linke Fahrspur. Trotz Vollbremsung und einem Ausweichmanöver, konnte der auf der linken Fahrspur fahrende 20 Jahre alte Fahrer eines BMW einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wird die 35-jährige in ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidiert dort mit dem Bordstein. Beim Unfall wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 24.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

