Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Versuchter Aufbruch von mehreren Postfahrzeugen - Polizei bittet um Hinweise (31.10. - 02.11.2020)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. KonstanzRadolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Samstagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 07.50 Uhr, haben unbekannter Täter versucht, beim Zentrallager der Deutschen Post in der Herrenlandstraße an insgesamt sechs Lastwagen und Transportern der Post die Hecktüren aufzubrechen. Die Aufbruchsversuche scheiterten jeweils an den massiven Ladetüren der Postfahrzeuge. Die sechs betroffenen Transportfahrzeuge der Deutschen Post standen im Tatzeitraum direkt nebeneinander, jeweils mit der Hecktüre in Richtung Gebäudewand des Zentrallagers. Durch die Tat entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

