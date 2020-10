Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Neuwied (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 02.10.2020 (18:00 Uhr) und dem 05.10.2020 kam es im Bereich der Sayner Straße in Neuwied Heimbach-Weis zu der Beschädigung eines Zaunpfostens durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Vermutlich befuhr der Unfallverursacher die Sayner Straße (L260) aus Heimbach-Weis kommend in Fahrtrichtung Bendorf und beabsichtigte, auf Höhe der Hausnummer 54 auf ein Firmengrundstück abzubiegen. Im Zuge des Abbiegevorganges wurde der betreffende Zaunpfosten touchiert und dadurch beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied in Verbindung zu setzen.

