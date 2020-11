Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern

Landkreis Rottweil) Autofahrer mit drei Promille (31.10.2020)

Zimmern ob RottweilZimmern ob Rottweil (ots)

Weil ein 57-jähriger Autofahrer zu viel Alkohol getrunken hatte, wollte er sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer Polizeikontrolle entziehen. Der 57-Jährige fuhr von Zimmern in Richtung Rottweil und kam hierbei im Bereich des Dorfplatzes auf die Gegenfahrspur. Als die Beamten sich entschieden, den Autofahrer anzuhalten und zu kontrollieren, gab dieser Gas und flüchtete in Richtung Heerstraße. Erst als der Fahrer vor einem Haus anhielt, konnten ihn die Beamten vorläufig festnehmen. Gegen diese Festnahme wehrte er sich, weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 3,1 Promille. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Anschließend brachten ihn die Polizisten nach Hause und beschlagnahmten seinen Führerschein. Er wurde darüber informiert, dass er bis zu Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren darf.

