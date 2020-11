Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Landkreis Rottweil) Illegale Müllablagerung (01.11.2020)

EpfendorfEpfendorf (ots)

Eine illegale Müllentsorgung hat ein Spaziergänger am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz entlang der L 424 zwischen Epfendorf und Talhausen festgestellt. Unbekannte legten etwa 20 - 30 Kilo Wurst- und Käsewaren in den unterschiedlichsten Verpackungen am Wegesrand ab. 100 Meter weiter konnten Altreifen sowie ein Kühlgerät aufgefunden werden. Personen, die in den vergangenen Tagen und Wochen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

