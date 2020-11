Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer zu schnell unterwegs (01.11.2020)

Tuttlingen

Ein 19-jähriger Autofahrer, der am Sonntag gegen 16.30 Uhr vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der Schützenstraße in die Obere Hauptstraße abbog, kam nach rechts ab und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Fiat Punto. Verletzt wurde der Fahrer nicht, es entstand jedoch Sachschaden von rund 6.500 Euro.

