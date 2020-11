Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Brandstiftung an einem Wohnanhänger (29.10.2020)

Singen am HohentwielSingen am Hohentwiel (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Brand eines Wohnanhängers, der am vergangenen Donnerstag, gegen 23.45 Uhr am späten Abend, in der Industriestraße festgestellt worden ist. Der Wohnanhänger war auf einer Parkfläche im Bereich der Betriebsgebäude des dort ansässigen Energieversorgers abgestellt. Unbekannte Täter steckten nach bisherigen Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt ein an der Seitenwand des Wohnanhängers installiertes Bauteil zur Stromversorgung in Brand. An dem Elektrostecker hatte sich bis zum Eintreffen von Einsatzkräften der Polizei ein Feuer entwickelt, das glücklicherweise noch nicht auf das Fahrzeug übergegriffen hatte. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher aus einem Dienstfahrzeug zu löschen. Nachdem der Brand an der Seitenwand des Wohnanhängers bereits eine entsprechende Hitzeentwicklung verursacht hatte, war zur Verhinderung einer weiteren Brandentwicklung der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Singen erforderlich. Die Wehrmänner kühlten die Seitenwand durch Wassereinsatz. Der an dem Wohnanhänger verursachte Sachschaden blieb überschaubar. Die Ermittlungen wurden durch das Kriminalkommissariat Konstanz übernommen. Personen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machten und sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen am Hohentwiel, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell