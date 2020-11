Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mercedes prallt gegen Hauswand (01.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Am Sonntag hat sich in der Bodanstraße auf Höhe der Kreuzung Schnetztor ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 4.000 Euro ereignet. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz mit nicht der regennassen Fahrbahn angepasster Geschwindigkeit in Richtung Bodanstraße. Nach einem Fußgängerweg am Beginn der Bodanstraße, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der drei Insassen.

