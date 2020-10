Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Waldfeucht-HaarenWaldfeucht-Haaren (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch (28. Oktober) in einen Pkw ein, der in einer Garage an der Straße Mittelweg stand. Sie erbeuteten bei ihrer Tat eine Geldbörse mit persönlichen Ausweisdokumenten sowie Bankkarten.

