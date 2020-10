Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Baumstumpf in Brand gesetzt

Wegberg-RickelrathWegberg-Rickelrath (ots)

Unbekannte setzten am 27. Oktober (Dienstag), gegen 17.10 Uhr, einen Baumstumpf in einem Waldgebiet, in der Verlängerung des Stefchensweges, in Brand. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

