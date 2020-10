Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lager eines Verbrauchermarktes

Hückelhoven-BrachelenHückelhoven-Brachelen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 28. Oktober, gegen 2.30 Uhr, lösten unbekannte Täter den Alarm eines Verbrauchermarktes an der Straße Fochsensteg aus. Sie waren in einen Lagerraum eingebrochen und hatten verschiedene Gegenstände entwendet. Was genau entwendet wurde, wird noch ermittelt.

