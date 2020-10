Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Finderin gibt hohen Geldbetrag bei Polizei ab

Mainz (ots)

Einen mittleren dreistelligen Geldbetrag hat eine ehrliche Finderin am Mittwochnachmittag bei der Polizei auf dem Mainzer Lerchenberg abgegeben. Sie war zur Mittagszeit in einem Discounter in einem Mainzer Stadtteil einkaufen. Auf dem Parkplatz fallen ihr dann plötzlich die Geldscheine auf, die offensichtlich eine Person zuvor dort verloren hat. Sie gibt an der Kasse des Discounters Bescheid und bringt den Geldbetrag ohne Umwege zur Polizei. Dort erläutert sie die Auffindesituation und übergibt das Geld.

Der Verlierer oder die Verliererin dürfen sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 melden. Ausgehändigt wird das Geld jedoch nur, wenn zweifelsfrei die genaue Summe, die Stückelung der Geldscheine und der mögliche Verlustort beschrieben werden können.

