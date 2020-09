Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mühldreieck bis Bahnhofvorplatz, Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in Straßenbahn gesucht

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Samstag, 26.09.2020, 23:07 - 23:30 Uhr

Ein 19-Jähriger wird am späten Samstagabend von mehreren Personen in der Straßenbahn angegriffen und bespuckt.

Auf dem Weg von der Haltestelle Mühldreieck in Hechtsheim bis zum Mainzer Hauptbahnhof befindet er zusammen mit drei bislang unbekannten Tätern in der Linie 50.

Kurz nach Beginn der Fahrt wird der junge Mann, von drei am Mühldreieck zugestiegenen Männern, getreten und ins Gesicht gespuckt.

Nachdem der junge Mann die Vorfälle dem Straßenbahnfahrer meldete, verlassen zwei der drei der Personen die Bahn am Mainzer Schillerplatz, ein weiterer hat diese bereits einige Stationen zuvor verlassen.

Beim Verlassen der Straßenbahn am Hauptbahnhof in Mainz, wird der 19-Jährige erneut und unvermittelt von zwei Unbekannten mit Faustschlägen gegen die Schläfe traktiert. Im Tatverdacht stehen hier zwei Personen aus der zuvor benannten Tätergruppe.

Eine medizinische Versorgung wurde durch den 19-Jährigen abgelehnt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

