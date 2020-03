Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aus zwei Schulen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim

Der 20-jährige Beschuldigte ist dringend verdächtig, in der Nacht von 22./23.03.2020, in die Albert-Schweitzer-Schule im Birkenweg eingebrochen zu sein und aus einem Lehrerzimmer ein IPad entwendet zu haben.

In der folgenden Nacht (23./24.03.2020) soll er ein Fenster der Johann-Sebastian-Bach-Schule in der Fichtestraße eingeschlagen haben und eingestiegen sein. Auch hier soll der Tatverdächtige aus Schränken im Lehrerzimmer zwei IPads sowie ein Laptop entwendet haben.

Nachdem die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim zu dem Tatverdächtigen führten, wurde dessen Wohnung auf richterlichen Beschluss durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige hat in seiner Vernehmung die Tatbegehungen eingeräumt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beging der Beschuldigte die Diebstähle um sich dadurch eine nicht unerhebliche Einnahmequelle zur Finanzierung seines Lebensunterhalts und seines Drogenkonsums zu erschließen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 20-Jährige am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell