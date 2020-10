Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Finthen, Bei Einbruch in Einfamilienhaus- Täter durch Bewohnerin angetroffen und geflüchtet

Mainz-Finthen (ots)

Mittwoch, 30.09.2020, 14:40 - 14:50 Uhr

Am Mittwoch, den 30.09.2020 kommt es gegen 14:40 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bereich der Rosmerthastraße in Mainz-Finthen.

Der bislang unbekannte Täter betritt den rückwärtigen Gartenbereich des Anwesens, wirft die Scheibe der Terrassentür ein und betritt das Haus.

Eine Bewohnerin, die sich zu diesem Zeitpunkt im ersten OG des Hauses aufhält, wird durch die Geräusche im Erdgeschoss aufmerksam und begibt sich nach unten.

Hierbei trifft sie auf den unbekannten Täter, der daraufhin unmittelbar, über Terrassentür und Garten, die Flucht ergreift.

Eine unmittelbar eigeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Ergebnis.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca.170 cm, schlanke Figur, trug eine dunkle Jacke und dunkle Hose, sowie eine dunkle Wollmütze

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell