Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Werbeplakat angezündet (01.11.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Ein unbekannter Täter setzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Plakat in Brand, welches an einer Straßenlaterne in der Neuhauser Straße angebracht war. Das Plakat brannte vollständig ab. Durch das Feuer wurde auch die Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell