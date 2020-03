Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich um 07:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 258 zwischen Dierdorf und der Auffahrt zur BAB 3. Von der Ladefläche einen älteren Pritschenwagen der Marke Mercedes, Farbe dunkelgrün, Kennzeichen unbekannt, fiel ein etwa faustgroßer Gegenstand gegen die Windschutzscheibe eines nachfolgenden PKW. Durch den Steinschlag entstand ein Riss in der Scheibe. Der Pritschenwagen ist schon des Öfteren von der Geschädigten um diese Uhrzeit im Bereich der Unfallörtlichkeit gesehen worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell