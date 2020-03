Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Reuige(r) Sünder(in)

Burglahr (ots)

Im Zeitraum vom 09.12.2020 bis zum 18.02.2020 ist aus dem Dorfgemeinschaftshaus in Burglahr eine ca. 60 cm hohe Holzfigur der heiligen Barbara entwendet worden. Die Holzfigur wurde der Gemeinde zur Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses gestiftet und befand sich seitdem auf einem Sockel im Gebäude. Der wirtschaftliche Wert der Figur beträgt ca. 800 EUR. Am Sonntagmorgen, 01. März 2020, befand sich auf einer Bank vor dem Haus des Ortsbürgermeisters ein Paket mit der Aufschrift "hl. Barbara". An dem Paket sind alle Merkmale die auf einen möglichen Absender / Überbringer des Pakets deuten könnten, entfernt worden. Der Inhalt war tatsächlich die entwendete Holzfigur der hl. Barbara aus dem Dorfgemeinschaftshaus. Die Figur blieb unbeschädigt. Sollte der / die bisher unbekannten Täter(in) noch ermittelt werden, dürfte ihm die späte Reue beim Strafzumaß sicherlich zugutekommen.

