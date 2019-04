Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Versuchter Dieseldiebstahl

Am Mittwoch, 24. April 2019, kam es gegen 22.17 Uhr in der Industriestraße zu einem versuchten Dieseldiebstahl. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte eine Person, die zwei Dieselkanister abstellte. Als er den unbekannten Mann ansprach, flüchtete dieser ohne das Diebesgut vom Tatort. Vor Ort wurde festgestellt, dass von zwei in der Nähe abgestellten Baumaschinen etwa 100 Liter Diesel abgezapft worden sind. Der Verdächtige wird als etwa 180 cm groß, schlank und von osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Er habe eine Glatze gehabt und sei mit einem schwarzen T-Shirt, einer dreiviertel Jeans und hellen Schuhen bekleidet gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - PKW zerkratzt

Am Mittwoch, 24. April 2019, kam es zwischen 15.00 und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße zur Sachbeschädigung eines VW Golf durch einen bislang unbekannten Täter. Die Geschädigte stellte fest, dass ihre Fahrertür mittels eines unbekannten Gegenstandes zerkratzt worden ist. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

