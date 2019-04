Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - schwerer Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am 24. April 2019 kam es gegen 11.50 Uhr auf der Hufeisenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im dortigen Kurvenbereich zum Frontalzusammenstoß zwischen einem 75-Jährigen und einer 22-Jährigen, beides Dammer. Der 75-Jährige war zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw Mercedes in Richtung Sierhausen gefahren. Die 22-Jährige war mit ihrem VW Golf entgegengekommen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Der 75-Jährige wurde notärztlich versorgt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus geflogen. Die 22-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 17.000 Euro. Da die Unfallursache bislang nicht eindeutig geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell