POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am 27.09.20 in der Zeit von 23.00 Uhr bis 23.20 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kasseler Straße stadteinwärts aus Richtung Alheim kommend. In Höhe der Lkw-Zufahrt einer dort befindlichen Firma fuhr der Verursacher über eine Verkehrsinsel, wobei ein Verkehrszeichen aus dem Sockel gerissen und beschädigt wurde. Der Schaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand der Unfallspuren handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen dunkelblauen Pkw mit einer 14-Zoll-Bereifung. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

