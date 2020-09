Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkaufstheke beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Rixfeld - In der Zeit vom 24.September, 17:00 Uhr, bis zum 26. September, 10:00 Uhr, wurde in der Straße "Am Bahnhof" die im Außenbereich befindliche Verkaufstheke sowie ein Regal mit Tassen und Serviertabletts eines Cafés beschädigt und zerstört. Die Täter warfen die Verkaufstheke und das dort befindliche Regal um. Dabei zerbrachen meherere Geschirrteile. Danach entfernten sich die Täter vom Ort des Geschehens. Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

